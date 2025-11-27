No casamento de Paulo Figueiredo, em Miami, presença do pai do noivo depende do STF

Fiel escudeiro de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo vai se casar no próximo sábado, 29, em Miami. A presença do pai do noivo, no entanto, ainda não está garantida na cerimônia. A ida de Paulo Renato de Oliveira Figueiredo aos EUA depende atualmente do STF, do qual seu filho é um constante detrator. A decisão, mais especificamente, está nas mãos de Flávio Dino.

Paulo Renato acionou o STF nessa quarta-feira, 26, tentando retomar o acesso ao seu passaporte, apreendido há três anos pela Justiça do Rio de Janeiro. A medida foi decretada no âmbito de uma ação de execução de dívidas, na 2ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca.

Filho do general João Baptista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar, Paulo Renato já teve o pedido para retomar o passaporte e ir ao casamento nos EUA negado por uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio e um ministro do STJ. Diante das negativas, apresentou um habeas corpus ao STF, distribuído a Dino por meio do sistema automático da corte.

Aos 81 anos, Paulo Renato alegou estar com a saúde “extremamente debilitada” e argumentou que o casamento do filho é uma ocasião especial, “evento único e irrepetível”. Entre as provas, ele incluiu o convite da cerimônia de Paulo Figueiredo e Natalia Cordeiro, em uma casa de eventos com ares campestres na região de Miami Dade (veja abaixo).

As despesas de sua viagem, disse Paulo Renato, seriam inteiramente custeadas pelo noivo e não impactariam em suas dívidas. Os planos incluem embarque para Miami nesta sexta-feira, 28, e retorno ao Brasil em 3 de dezembro.

“O dano não é patrimonial, mas existencial e afetivo. Impedir um idoso de 81 anos, com saúde debilitada, de vivenciar um marco familiar de tamanha relevância, causa um sofrimento moral e psicológico que é insuscetível de reparação posterior pelo Direito”, afirmou a ação.

O noivo do próximo sábado atuou junto a Eduardo Bolsonaro pelas sanções do governo Donald Trump contra o Brasil e o STF, que incluíram a retirada dos vistos de ministros da corte, entre os quais Dino, relator do apelo de Paulo Renato ao Supremo.