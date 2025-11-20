Lula promove novo general de quatro estrelas no Exército

Lula oficializou nesta quarta-feira, 19, a promoção de um novo general de Exército, posto mais alto na hierarquia da Força. O general de Divisão combatente Ricardo Piai Carmona ganhou a quarta estrela.

Além de subir de patamar no generalato, Carmona também trocará o cargo de comandante militar do Planalto, em Brasília, pelo posto de comandante militar do Sudeste, sediado em São Paulo.

As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União dessa quarta e passarão a valer a partir da próxima terça, 25.