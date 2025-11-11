Vítima de tornado no PR morre em hospital e mortes chegam a 8 no Sul

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 70 anos que foi hospitalizado após a passagem de um tornado em Rio Bonito do Iguaçu (PR) morreu na manhã de sábado (8) e se tornou a 8ª vítima do ciclone que atingiu o Sul do Brasil no fim de semana.



José Eronides de Almeida, 70, foi internado por estresse pós-traumático no contexto do tornado, segundo o governo do Paraná. Ele foi levado à Unidade de Saúde Central no dia em que a cidade foi destruída.



Homem teve insuficiência cardíaca aguda e a morte foi enquadrada oficialmente como ligada ao fenômeno climático. A atualização do balanço oficial foi feita nesta terça-feira (11) pela Secretaria do Estado de Saúde.



Além de José Eronides, outras cinco pessoas morreram na cidade após o tornado. Elas são José Gieteski, 83; Adriane Maria de Moura, 47; Claudino Paulino Risse, 57; Jurandir Nogueira Ferreira, 49 e Julia Kwapis, 14.



Vinte pessoas seguem internadas por causa do tornado, que devastou a cidade. Ao todo, 835 pessoas precisaram de atendimento médico após a passagem do tornado em Rio Bonito do Iguaçu.



Mais uma morte aconteceu no Paraná e outra no Rio Grande do Sul. Em Guarapuava (PR), a morte foi de Jose Neri Geremias, 53, e no Rio Grande do Sul, quem morreu foi Augusto Mikael Rauber da Silva, na cidade de São José dos Ausentes.

