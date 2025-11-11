Assine
overlay
Início Nacional

Dino mantém decisão que revalidou relatório do Coaf sobre fraudes do INSS

Flávio Dino rejeitou questionamento a uma decisão sua de junho, que havia revalidado relatório de inteligência do Coaf em apurações sobre descontos em aposentadorias

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
11/11/2025 06:04

compartilhe

SIGA
x
Dino mantém decisão que revalidou relatório do Coaf sobre fraudes do INSS
Dino mantém decisão que revalidou relatório do Coaf sobre fraudes do INSS crédito: Platobr Nacional

Flávio Dino negou nessa segunda-feira, 10, um recurso contra uma decisão sua que havia revalidado um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) elaborado pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) no âmbito de investigações contra descontos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. Em junho, atendendo a um pedido da PGR, Dino devolveu validade a esse RIF, que havia sido anulado pela Justiça Federal de São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O documento do Coaf foi produzido em investigações sobre a Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB) e a Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (Ambec), entidades suspeitas de efetuar descontos fraudulentos nos pagamentos de aposentados.

No despacho dessa segunda, em ação que tramita em segredo de Justiça no STF, o ministro rejeitou o recurso contra sua decisão anterior. Para ele, o questionamento apresentado está formalmente inadequado e suas alegações não procedem.

Dino refutou argumentos de que a competência sobre a ação no STF seria de Dias Toffoli ou de André Mendonça. Também negou ter havido “pescaria probatória” na produção do RIF do Coaf nestas investigações. Assim, ficou mantida sua decisão que revalidou o relatório.

Em 6 de junho, o juiz federal Massimo Palazzolo havia anulado esse documento, por entender que ele foi produzido pelo Coaf a pedido da Polícia Federal, sem que tenha havido autorização judicial.

A PGR, então, recorreu ao STF alegando que a decisão de Palazzolo desrespeitou o entendimento do próprio Supremo segundo o qual é possível que órgãos investigativos solicitem diretamente ao Coaf a produção de RIFs em inquéritos já instaurados, sem necessidade de decisão judicial que a autorize. Dino concordou com o PGR Paulo Gonet.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay