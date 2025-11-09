Assine
overlay
Início Nacional

TCU pede que STF mantenha punição bilionária a herdeiro de empreiteira

TCU defendeu rejeição de recurso do empresário Sérgio Cunha Mendes, um dos herdeiros da empreiteira Mendes Júnior

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
09/11/2025 09:03

compartilhe

SIGA
x
TCU pede que STF mantenha punição bilionária a herdeiro de empreiteira
TCU pede que STF mantenha punição bilionária a herdeiro de empreiteira crédito: Platobr Nacional

Por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), o Tribunal de Contas da União (TCU) defendeu junto ao STF que seja rejeitado um recurso do empresário Sérgio Cunha Mendes, um dos herdeiros da empreiteira Mendes Júnior, que tenta reverter uma punição bilionária imposta a ele pela corte de contas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O TCU determinou que Mendes devolva R$ 1,4 bilhão aos cofres públicos em razão do suposto superfaturamento de um contrato assinado em 2008 para a construção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, da Petrobras, no Paraná. O tribunal também impôs ao empresário uma multa de R$ 10 milhões.

Alegando que o caso do TCU prescreveu, a defesa de Mendes pediu ao STF, em junho, a suspensão e a anulação dos quatro acórdãos que o condenaram. O último dos julgamentos foi concluído em 14 de maio deste ano. No Supremo, Edson Fachin rejeitou o pedido da defesa do empresário em decisão monocrática no final de agosto e os advogados recorreram, insistindo na tese da prescrição.

Na manifestação ao STF, a União afirmou que o processo do TCU não prescreveu. Isso porque o prazo para prescrição foi suspenso algumas vezes e não se passaram, entre uma suspensão e outra, o período de cinco anos previsto em lei.

O documento ainda apontou “legalidade” e “legitimidade” da decisão do TCU sobre o empresário. 

“Não há que se falar em falta de razoabilidade e motivação para a penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas da União que, fundando-se nos fatos e nos elementos de provas constantes da aludida tomada de contas especial, à luz da legislação em vigor, observou a gravidade da conduta irregular apurada que impunha prejuízo à Administração”, disse a União.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay