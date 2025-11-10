Gabriela Prioli ensina método para comunicação de impacto

Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

A advogada e comunicadora Gabriela Prioli detalhou seu método "VOE" para uma comunicação de impacto durante o RD Summit, evento de Marketing e Vendas realizado em São Paulo, na última semana. Contrariando a ideia de que comunicar-se bem é dom, Prioli explicou que a habilidade é uma competência treinável, que exige um processo prévio de autolegitimação para que o indivíduo se sinta autorizado a "ocupar os palcos da vida".

Prioli confronta a lenda de que ser bom é, por si só, suficiente para ser notado. "Todo talento, toda habilidade, toda qualidade, permanecem invisíveis se a gente não sabe mostrar isso para o mundo", afirmou. A comunicadora defende que é preciso aperfeiçoar ativamente a forma de transmitir mensagens persuasivas para alcançar o outro.

Questionada se sempre foi comunicativa, Prioli admite que sim, mas faz uma ressalva importante. Segundo ela, não se pode cair na cilada de achar que pessoas nascem com o dom de comunicar ou não. A palestrante do dia atribui sua facilidade à oportunidade de treinar essa habilidade, seja através de uma educação que partia do diálogo ou da necessidade de enfrentar situações de opressão.

O que é o método VOE?

A base da filosofia está no método VOE, um acrônimo para Você, o Outro, a Entrega. Em que o ponto de partida, e o mais crucial, é o Você.

Prioli explica que é inútil discutir técnicas de oratória sem antes construir um espaço de legitimação. Ela argumenta que pessoas vindas de grupos tradicionalmente silenciados ou que tiveram uma educação baseada na submissão tendem, naturalmente, a se sentir constrangidas em ocupar espaços de exposição.

Portanto, o primeiro passo é interno. "A gente primeiro precisa construir esse espaço de legitimação para conseguir dizer ‘esse palco é meu e eu tenho direito de transmitir a minha mensagem'", detalha.

Somente após esse processo, o método propõe os passos seguintes. Um olhar genuíno para o outro e, por fim, a estruturação de uma entrega de impacto.





