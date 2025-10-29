Megaoperação contra CV gera 4,3 milhões de menções nas redes sociais

Um levantamento da Ativaweb, agência especializada em monitoramento digital, mostrou que a megaoperação policial contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, nessa terça-feira, 28, gerou 4,3 milhões de menções nas redes sociais. A pesquisa, feita entre a terça e esta quinta-feira, 29, incluiu Instagram, X, Facebook, TikTok e YouTube.

O estudo apontou que 63,2% das interações sobre o tema foram favoráveis à operação, que deixou 121 mortos, entre 117 suspeitos de ligação com o Comando Vermelho e quatro policiais. Menções contrárias à ação da polícia somaram 21,8% e 15% foram neutras.

O debate em torno da megaoperação teve alcance nacional nas redes. O Rio de Janeiro concentrou 34,5% das menções; São Paulo, 20,3%; Minas Gerais, 9,4%; Distrito Federal, 8,1%; Bahia, 6,3%; Pernambuco, 5,2%; Paraná, 4,8%; Ceará, 3,7%; Rio Grande do sul, 3,4%; e o Pará, 2,9%.

Termos como “guerra”, “narcotráfico” e “El Salvador” dominaram as buscas e hashtags do dia.

“O caso do Rio de Janeiro muda constantemente o volume de dados e, com isso, a análise de sentimento também se transforma. É um verdadeiro termômetro digital de como a população tem percebido a operação em tempo real”, disse Alek Maracajá, fundador da Ativaweb.