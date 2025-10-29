Toffoli libera julgamento que pode levar Sérgio Cabral de volta à prisão
Toffoli devolveu pedido de vista que suspendeu julgamento da Segunda Turma do STF sobre recurso de Cabral contra condenação
Depois de quatro meses, Dias Toffoli liberou para julgamento na Segunda Turma do STF um recurso de Sérgio Cabral contra uma condenação por corrupção e lavagem de dinheiro imposta a ele pela Lava Jato do Paraná. Se o Supremo confirmar a sentença contra Cabral e a possibilidade de recursos se encerrar, o ex-governador voltará à prisão para cumprir pena.
Como mostrou a coluna, Toffoli havia pedido vista e interrompido o julgamento virtual da Segunda Turma em 13 de junho. Com a liberação do ministro, nessa terça-feira, 28, o recurso voltará a ser analisado entre 7 e 14 de novembro. O único voto até agora foi o de Edson Fachin, que rejeitou o agravo da defesa de Sérgio Cabral.
Paralelamente ao recurso no STF, a defesa de Cabral tenta no STJ anular a sentença da Lava Jato contra ele, por meio de um habeas corpus. Os advogados do ex-governador buscam junto ao tribunal restabelecer os efeitos de uma decisão do juiz federal Eduardo Appio, um dos sucessores de Sergio Moro na vara da Lava Jato, que considerou o hoje senador parcial e anulou todas as decisões dele contra Cabral.
Uma eventual anulação incluiria, consequentemente, a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro imposta a Cabral por Moro no processo sobre o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. É contra essa sentença, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que o ex-governador recorreu ao STF.
No final de junho, o habeas corpus foi negado pelo desembargador Carlos Cini Marchionatti, que pertence ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e estava atuando no STJ como magistrado convocado. A defesa do ex-governador recorreu e ainda não houve uma decisão a respeito.