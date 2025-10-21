Pai agride professor dentro de escola pública
Professor relatou ter sido atacado com socos e pontapés, mas disse ao policiais não saber o motivo da agressão, ocorrida em escola no Guará (DF)
Um professor de uma escola pública do Guará (DF) foi agredido com socos, na manhã dessa segunda-feira (20/10), pelo pai de uma aluna dentro da unidade de ensino.
De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os policiais foram chamados quando o homem entrou na escola e agrediu o docente. A equipe policial encontrou a situação já controlada, e os envolvidos haviam sido separados em salas distintas.
O professor relatou ter sido atacado com socos e pontapés, mas disse ao policiais não saber o motivo da agressão. Já o suspeito afirmou que reagiu após receber uma mensagem da filha, que teria dito ter sido xingada pelo professor.
Os dois foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde o caso foi registrado como desacato, injúria e lesão corporal.