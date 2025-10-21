Assine
overlay
Início Nacional
VIOLÊNCIA

Pai agride professor dentro de escola pública

Professor relatou ter sido atacado com socos e pontapés, mas disse ao policiais não saber o motivo da agressão, ocorrida em escola no Guará (DF)

Publicidade
Carregando...
CS
Carlos Silva - Correio Braziliense
CS
Carlos Silva - Correio Braziliense
Repórter
21/10/2025 11:05

compartilhe

SIGA
x
Pai de aluna agride professor de escola no Distrito Federal
Pai de aluna agride professor de escola no Distrito Federal crédito: reprodução/câmera de segurança de escola no DF

Um professor de uma escola pública do Guará (DF) foi agredido com socos, na manhã dessa segunda-feira (20/10), pelo pai de uma aluna dentro da unidade de ensino. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os policiais foram chamados quando o homem entrou na escola e agrediu o docente. A equipe policial encontrou a situação já controlada, e os envolvidos haviam sido separados em salas distintas.

Leia Mais

O professor relatou ter sido atacado com socos e pontapés, mas disse ao policiais não saber o motivo da agressão. Já o suspeito afirmou que reagiu após receber uma mensagem da filha, que teria dito ter sido xingada pelo professor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde o caso foi registrado como desacato, injúria e lesão corporal.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay