MEGA-SENA

Mega-Sena 2928 acumula e vai a R$ 48 milhões; 4 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 44 apostas bateram na trave e acertaram 4 dezenas no país. Confira os números sorteados

Repórter
16/10/2025 21:38

Não houve ganhadores na Mega-Sena desta terça-feira (14/10)
Não houve ganhadores na Mega-Sena desta terça-feira (14/10) crédito: Caixa/Reprodução

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2928 sorteadas nesta quinta-feira (16/10). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 48 milhões no próximo sorteio, no sábado (18/10).

A Mega-Sena 2928 teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 - 24 - 29 -32 - 46 - 48

Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira (16/10). Entre os 44 ganhadores da quina da Mega-Sena 2928, há quatro apostas de Minas Gerais.

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2928 foram de Belo Horizonte, Santa Cruz de Minas, Uberaba e Uberlândia. Todas as quatro apostas foram simples e vão receber R$ 
43.893,90 cada.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

