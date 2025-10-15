O que se sabe sobre a morte do ator Felipe Selau, ex-Malhação

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A Polícia Civil de São Paulo investiga como morte suspeita o falecimento do ator Felipe Selau, de 32 anos. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento na manhã da última terça-feira (14/10), na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Selau ficou conhecido por sua participação na novela “Malhação” e em uma edição especial do reality “MasterChef”.

A informação foi confirmada por sua irmã, Priscila Back Selau, jogadora de futebol do Cruzeiro, por meio de uma publicação nas redes sociais. Segundo o relato, o ator apresentava um comportamento estranho nos dias que antecederam sua morte, chegando a ser encontrado dopado em casa na semana anterior.

O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita, e a perícia foi acionada para analisar o local. Durante a vistoria no imóvel, os agentes encontraram medicamentos antidepressivos. O corpo do artista estava caído próximo à porta de entrada do apartamento.

A família aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa exata da morte. O caso segue em apuração pela delegacia local para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Leia também:

Cronologia dos últimos dias

O relato da irmã de Felipe Selau aponta para uma sequência de eventos preocupantes antes da morte do ator. A família notou uma mudança em seu comportamento, marcada por longos períodos de ausência e falta de comunicação, o que gerou alerta.

Um chaveiro foi chamado para abrir a porta do apartamento, e o ator foi encontrado dormindo profundamente, aparentemente dopado. Ele se recuperou nos dias seguintes e voltou a se comunicar.

No entanto, no último fim de semana, Felipe voltou a desaparecer. Após falar com a mãe no sábado, ele parou de responder a mensagens. Na terça-feira, sem conseguir contato, a família acionou novamente um chaveiro. O profissional então, ao tentar entrar no apartamento não conseguiu, pois o corpo do ator estava caído no chão próximo a porta.

Perguntas e respostas sobre o caso

O que causou a morte de Felipe Selau?

A causa da morte ainda não foi oficialmente determinada. A Polícia Civil aguarda o resultado dos laudos periciais e do exame toxicológico para concluir a investigação.

Como a polícia está tratando o caso?

O caso foi registrado como morte suspeita. Este procedimento é padrão quando as circunstâncias de uma morte não são imediatamente claras, permitindo uma investigação completa.

Quem era Felipe Selau?

Felipe Selau, também conhecido pelo nome artístico de Felipe Céu, era ator e produtor. Ele atuou em “Malhação”, participou de uma edição especial do “MasterChef” e trabalhava como produtor executivo na empresa Chilli Beans.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.