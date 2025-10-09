Assine
HOMICÍDIO

Mulher é presa suspeita de matar o pai com feijoada envenenada

Uma testemunha procurou a polícia e afirmou que Michele tinha o desejo de matar o pai por causa de desavenças familiares

CN
Cyro Neves - Tupi FM
09/10/2025 12:04

Prato de feijoada; imagem meramente ilustrativa
Prato de feijoada; imagem meramente ilustrativa crédito: PxHere

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (RJ), em parceria com agentes da Delegacia de Guarulhos (SP), prenderam, na terça-feira (7/10), no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, Michele Paiva da Silva, de 43 anos, suspeita de matar o próprio pai, Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, em abril deste ano.

De acordo com as investigações, Neil teria morrido ao comer uma feijoada envenenada. O caso, ocorrido em Duque de Caxias (RJ), vinha sendo tratado como suspeita de homicídio.

Uma testemunha procurou a polícia e afirmou que Michele tinha o desejo de matar o pai por causa de desavenças familiares. A partir da quebra do sigilo telefônico da investigada, os agentes descobriram mensagens em que ela mencionava uma possível "feijoada envenenada".

O corpo de Neil será exumado no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, para identificar a substância usada no envenenamento.

