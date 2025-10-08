Assine
overlay
Início Nacional

Mudanças climáticas afetam um terço da população da Amazônia, mostra pesquisa

Estudo aponta que povos tradicionais são os que mais reportaram sentir os efeitos de mudanças climáticas

Publicidade
Carregando...
TF
Tatiana Farah
TF
Tatiana Farah
Repórter
08/10/2025 14:07

compartilhe

SIGA
x
Mudanças climáticas afetam um terço da população da Amazônia, mostra pesquisa
Mudanças climáticas afetam um terço da população da Amazônia, mostra pesquisa crédito: Platobr Nacional

Um levantamento inédito sobre saúde pública divulgado nesta quarta-feira, 8, mostrou que um terço da população da Amazônia Legal, composta por nove estados brasileiros, afirma sentir impactos das mudanças climáticas. Esse percentual (32,4%) cresce entre os povos tradicionais, como quilombolas, ribeirinhos e indígenas, atingindo 42,2% dos entrevistados. A pesquisa “Mais dados mais saúde — Clima e saúde na Amazônia Legal” estará disponível no Observatório da Saúde Pública.

Entre os efeitos mais sentidos estão ondas de calor (64,7%), secas persistentes (29,6%), incêndios florestais com fumaça intensa (29,2%) e desmatamento (28,7%). Para 26,7%, houve piora na qualidade do ar, e, para 19,9%, queda na qualidade da água. As mudanças climáticas também afetam o bolso dos entrevistados: 83,4% relatam ter sofrido aumento na conta de luz e 73%, nos preços dos alimentos.

Seca em Manaus, em 2023

Seca em Manaus, em 2023 – Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A maioria relatou preocupação com a crise climática. Para 90,6%, o planeta vive um processo de aquecimento global, enquanto 88,4% afirmaram que as mudanças do clima já ocorrem no Brasil e no mundo. Quase 40% dos moradores da região conhecem alguém diretamente afetado por mudanças climáticas. Esse número vai a 48,4% entre as comunidades tradicionais.

O levantamento trouxe também dados sobre o comportamento e a consciência ambiental da população amazônica: 64% afirmam separar o lixo para reciclagem, chegando a 70,1% entre povos tradicionais. Segundo a pesquisa, 74,9% têm o hábito de desligar luzes para economizar energia e 46,8% acreditam que podem contribuir pessoalmente para enfrentar a crise climática.

As comunidades tradicionais também registram maior adesão a práticas sustentáveis e mais disposição para mudanças de hábito. Para os pesquisadores, esse comportamento está relacionado à relação direta dessas populações com o território e os recursos naturais, o que amplia a percepção dos impactos.

A pesquisa foi realizada com 4.037 pessoas, entre maio e julho, pelas organizações Umane e Vital Strategies, com apoio do Instituto Devive.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay