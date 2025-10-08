Mudanças climáticas afetam um terço da população da Amazônia, mostra pesquisa
Estudo aponta que povos tradicionais são os que mais reportaram sentir os efeitos de mudanças climáticas
compartilheSIGA
Um levantamento inédito sobre saúde pública divulgado nesta quarta-feira, 8, mostrou que um terço da população da Amazônia Legal, composta por nove estados brasileiros, afirma sentir impactos das mudanças climáticas. Esse percentual (32,4%) cresce entre os povos tradicionais, como quilombolas, ribeirinhos e indígenas, atingindo 42,2% dos entrevistados. A pesquisa “Mais dados mais saúde — Clima e saúde na Amazônia Legal” estará disponível no Observatório da Saúde Pública.
Entre os efeitos mais sentidos estão ondas de calor (64,7%), secas persistentes (29,6%), incêndios florestais com fumaça intensa (29,2%) e desmatamento (28,7%). Para 26,7%, houve piora na qualidade do ar, e, para 19,9%, queda na qualidade da água. As mudanças climáticas também afetam o bolso dos entrevistados: 83,4% relatam ter sofrido aumento na conta de luz e 73%, nos preços dos alimentos.
A maioria relatou preocupação com a crise climática. Para 90,6%, o planeta vive um processo de aquecimento global, enquanto 88,4% afirmaram que as mudanças do clima já ocorrem no Brasil e no mundo. Quase 40% dos moradores da região conhecem alguém diretamente afetado por mudanças climáticas. Esse número vai a 48,4% entre as comunidades tradicionais.
O levantamento trouxe também dados sobre o comportamento e a consciência ambiental da população amazônica: 64% afirmam separar o lixo para reciclagem, chegando a 70,1% entre povos tradicionais. Segundo a pesquisa, 74,9% têm o hábito de desligar luzes para economizar energia e 46,8% acreditam que podem contribuir pessoalmente para enfrentar a crise climática.
As comunidades tradicionais também registram maior adesão a práticas sustentáveis e mais disposição para mudanças de hábito. Para os pesquisadores, esse comportamento está relacionado à relação direta dessas populações com o território e os recursos naturais, o que amplia a percepção dos impactos.
A pesquisa foi realizada com 4.037 pessoas, entre maio e julho, pelas organizações Umane e Vital Strategies, com apoio do Instituto Devive.