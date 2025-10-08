Os pedidos dos petroleiros sobre transição energética, em carta a membros da COP30

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) entregou, nesta terça-feira, 7, a representantes da COP30 e outras organizações que lidam com as mudanças climáticas uma carta sobre a transição energética brasileira.

O documento reconhece a necessidade de o Brasil apostar em energias mais sustentáveis, mas pede que essa transição seja comandada pelo Estado e que seja “justa, soberana e popular”.

A entidade sindical defendeu que a Petrobras tenha papel central nessa transição, como uma empresa pública de energia e como motor do desenvolvimento industrial verde.

A FUP afirmou também que é necessário discutir a criação de empregos dignos e a qualificação profissional para todo o setor petroleiro diante das mudanças energéticas. Um dos caminhos de financiamento da medida, para a entidade, pode ser a renda gerada pelo petróleo.

No evento, estavam presentes Alice Amorim Vogas, diretora de Programas da COP30; Vinícius Pinheiro, diretor da Organização Internacional do Trabalho para o Brasil; Anabella Rosemberg, especialista em transição justa da Climate Action Network International; Antonio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da Central Única dos Trabalhadores (CUT); e Marcio Astrini, diretor executivo do Observatório do Clima.