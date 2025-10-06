De volta à planície no STF, Barroso mantém hábito incomum entre seus colegas
Barroso manteve divulgação de agendas, prática adotada somente por quatro ministros do STF fora da presidência da corte
Fora da presidência do STF desde terça-feira, 29, Luís Roberto Barroso voltou à planície retomando um hábito incomum entre seus colegas de plenário: a divulgação de agendas.
Barroso, que tinha os compromissos informados diariamente enquanto presidente, manteve a transparência fora do posto. Nesta quarta-feira, 1º, ele informou que participaria de um encontro jurídico do Ibmec, em Brasília, às 11h, e da sessão plenária do STF, às 14h.
No Supremo, os ministros costumam ter suas agendas divulgadas regularmente quando ocupam a presidência. O fornecimento dessas informações, no entanto, não necessariamente é mantido quando deixam o cargo — os ministros não são obrigados legalmente a dar publicidade a esses dados.
Dias Toffoli e Luiz Fux, por exemplo, tinham os compromissos divulgados em quase todos os dias enquanto ocuparam a presidência do STF, mas não mantiveram o hábito de fazê-lo ao final de seus mandatos, em 2020 e 2022, respectivamente.
Entre os atuais integrantes da corte, costumam mostrar suas agendas com frequência, além de Barroso, somente Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Edson Fachin, novo presidente do Supremo.