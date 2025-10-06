Maioria dos brasileiros está desinformada sobre a COP30, aponta Ipsos-Ipec

Faltando pouco mais de um mês para o início da COP30, uma nova pesquisa Ipsos-Ipec mostra que mais de 64% dos brasileiros apoiam a realização da conferência climática no Brasil, mas 55% afirmam estar “nada informados” sobre o evento, que acontecerá entre 10 e 21 de novembro em Belém.

Apenas 6% se consideram “muito informados” sobre o encontro, que reunirá chefes de Estado, negociadores e especialistas de todo o mundo.

O levantamento mostra que o desconhecimento é maior entre os brasileiros com ensino fundamental (62%) e renda familiar de até um salário mínimo (62%).

Ainda assim, o apoio à conferência cresce conforme o nível de informação aumenta — chega a 83% entre os que se dizem “pouco informados” e a 77% entre os “muito informados”.

Há também otimismo em relação aos impactos da COP30: 56% acreditam que o evento trará mais benefícios do que prejuízos à economia e 58% veem melhora na imagem internacional do país por sediar a conferência. O entusiasmo é mais forte entre os jovens de 16 a 24 anos (68%) e entre os apoiadores da COP (82%).

Apesar do apoio, 50% avaliam que Belém estará “pouco ou nada preparada” para receber o evento, enquanto 29% acreditam que a cidade estará “preparada ou muito preparada”.

A escolha da capital paraense divide opiniões: 43% acham que a COP deveria ocorrer em um local com melhor infraestrutura, e 33% defendem a realização na Amazônia, mesmo com as dificuldades logísticas.

Quando perguntados sobre as prioridades brasileiras na conferência, 40% apontam a redução do desmatamento e a proteção das florestas como principal tema, seguidas por 27% que defendem a recuperação de áreas degradadas e 13% que priorizam a defesa de povos indígenas e comunidades tradicionais.

A pesquisa foi feita entre 4 e 8 de setembro com 2 mil pessoas em 132 municípios.