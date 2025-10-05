Assine
RIO DE JANEIRO

Homem é preso duas vezes em menos de 5 minutos

Um homem de 32 anos foi preso duas vezes neste domingo (5/10), por policiais da Operação Méier Presente, na Zona Norte do Rio

05/10/2025 19:07

Equipe do Méier Presente
Equipe do Méier Presente crédito: Paulo Fernandes/Segov RJ

Um homem de 32 anos foi preso duas vezes no mesmo dia, neste domingo (5/10), por policiais da Operação Méier Presente, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu com apenas cinco minutos de diferença entre uma ocorrência e outra.

De acordo com a equipe que realizou as prisões, a primeira abordagem aconteceu por volta das 10h10, quando o suspeito foi flagrado furtando dois pacotes de café em um supermercado localizado na Rua Coração de Maria, no Méier.

O que aconteceu após a primeira prisão?

O homem, que já tinha anotações por tráfico de drogas e violência doméstica, foi levado à 26ª DP (Todos os Santos), onde foi instaurado inquérito por furto simples. Após o registro, ele foi liberado às 12h25.

Apenas cinco minutos depois, às 12h30, a mesma equipe foi chamada novamente — dessa vez, para uma padaria na Rua Adriano, a cerca de 100 metros da delegacia.

Segundo o relato dos policiais, o mesmo suspeito tentou furtar cinco pacotes de café, agredindo um funcionário ao ser contido por populares.

Dinâmica das prisões

  • 1ª prisão: furto em supermercado na Rua Coração de Maria
  • 2ª prisão: tentativa de furto em padaria na Rua Adriano
  • Intervalo entre as ocorrências: apenas 5 minutos

Clientes que presenciaram o furto imobilizaram e agrediram o homem, sendo necessária a intervenção imediata da equipe do Méier Presente para cessar as agressões e efetuar a prisão.

O suspeito resistiu novamente, sendo algemado e levado, inicialmente, à 26ª DP, e depois transferido para a 25ª DP (Engenho Novo), onde o caso foi registrado como roubo a estabelecimento comercial.

