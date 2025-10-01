Marcelo Odebrecht diz que juíza eleitoral descumpre decisão do STF e pede fim de ação
Odebrecht reclamou a Toffoli que, ao abrir processo, Justiça Eleitoral violou decisão do STF que anulou todos os atos da Lava Jato contra ele
Beneficiado por uma decisão da Segunda Turma do STF que anulou todas as investigações, decisões e condenações da Lava Jato contra ele, o empresário Marcelo Odebrecht voltou a acionar Dias Toffoli, nesta quarta-feira, 1º.
Desta vez, Marcelo reclamou com o ministro que a Justiça Eleitoral do Distrito Federal estaria descumprindo essa decisão do Supremo. Isso porque a juíza eleitoral Rejane Zenir Jungbluth Suxberger abriu uma ação penal contra o empresário e outros réus, em setembro de 2024, e negou um recurso dele para encerrar o caso. O empresário quer que Toffoli mande trancar o processo.
A ação trata de suposta corrupção na construção da Torre Pituba, sede da Petrobras em Salvador. Além de Marcelo Odebrecht, estão entre os réus nomes como o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro e o ex-diretor da Petrobras Renato Duque.
Os advogados de Marcelo afirmaram a Toffoli que a denúncia do Ministério Público Eleitoral está lastreada em provas reunidas pela Lava Jato e anuladas pelo Supremo. A defesa cita o uso de e-mails trocados entre o empresário e outros executivos do grupo. Disseram os defensores:
“Todas as referências que a denúncia faz à suposta participação do peticionário Marcelo Bahia Odebrecht nos fatos denunciados estão baseadas em e-mails obtidos com a apreensão de seu computador pela Força-Tarefa da ‘Lava Jato’, em cumprimento à ordem proferida pelo ex-Juiz Federal Sergio Moro, (…) os quais, acentue-se, foram declarados nulos expressamente por esse Supremo Tribunal Federal em relação ao peticionário”.
Ao rejeitar um recurso de Marcelo Odebrecht para arquivar o processo, em agosto, a juíza entendeu, por outro lado, que a acusação “não se lastreia exclusivamente em elementos possivelmente contaminados”.
“A acusação é composta por um conjunto probatório robusto, oriundo de múltiplas investigações policiais, processos cautelares e acordos de colaboração premiada — estes firmados inclusive pelo próprio embargante, bem como por terceiros (…) Tais elementos são autônomos, corroboram entre si e demandam análise probatória aprofundada, incompatível com o atual momento processual”, afirmou a magistrada.