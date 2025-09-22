Escritório especializado em defesa da população negra chega a Brasília

O Instituto de Defesa da População Negra (IDPN), que atua em defesa dos direitos da população negra no Rio de Janeiro desde 2020, abriu na quarta-feira, 17, seu escritório em Brasília.

No mesmo dia, o escritório lançou o projeto Justiça Reversa, que terá o objetivo principal de consolidar a presença do IDPN na capital. O projeto será focado em criar litigâncias e precedentes, no STF e no STJ, para transformar a realidade da população negra e periférica.

Ao longo de cinco anos de atuação, o instituto tem se destacado pela defesa de pessoas negras e periféricas vítimas de injustiças, pela formação de novos quadros jurídicos e pelo enfrentamento do racismo institucional. Entre as ações de maior repercussão no STF estão as ADPFs 635, 973 e 289, além do histórico caso de perfilamento racial, em setembro de 2024.