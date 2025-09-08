Estudo revela que Brasil perde R$ 28 bi com bebidas falsificadas

Bebidas falsificadas fizeram com que o Brasil deixasse de arrecadar R$ 28 bilhões em impostos no ano passado. Os dados fazem parte de um estudo conduzido pela Euromonitor International para a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD).

A pesquisa aponta que, de 2023 para 2024, o país adotou medidas de fiscalização, mas a perda fiscal, embora tenha sido reduzida em R$ 200 milhões, ainda é muito grande.

Em 2023, 9,6% do mercado de álcool fermentado correspondia a ilícitos. No ano passado, o percentual subiu 0,1%, chegando a 81,5 milhões de litros de fermentados ilícitos. Já os destilados falsos eram 30,6% do mercado em 2023 e passaram a 28% em 2024.

A perda fiscal na pesquisa foi calculada levando em conta impostos e taxas sobre produção, importação e impostos sobre venda.

O estudo contou com dados diversificados e entrevistas com a cadeia produtiva, além de visitas a lojas de bebidas. Também incluiu o cálculo das apreensões pela Receita Federal e alfândega de Foz do Iguaçu, entre outros dados.