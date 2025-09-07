Imagem de São Carlo Acutis, canonizado no Vaticano, tem jeans e mochila

Em cerimônia na manhã de domingo (7/9), na Praça São Pedro, no Vaticano, o papa Leão 14 canonizou o beato italiano Carlo Acutis (1991-2006), tornando-o o primeiro santo millennial da Igreja Católica. A expressão se refere aos nascidos entre 1981 e 1996.

A cerimônia seria realizada inicialmente no dia 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes. No entanto, com a morte do papa Francisco, foi adiada para ontem, junto da canonização de outro italiano, Pier Giorgio Frassati (1901-1925), que morreu aos 24 anos, de poliomielite.

Videogame, tênis e jeans

A canonização é um marco para a Igreja Católica, que dá as boas-vindas ao santo adolescente, que jogava videogame e tinha vida comum. Por isso, Acutis é conhecido como “santo influenciador”, “influenciador de Deus”, “padroeiro da internet” e “primeiro santo de tênis e calça jeans”.

Para a Praça São Pedro tomada por 70 mil fiéis, a maioria jovens, o papa Leão 14 disse que a canonização de Acutis é um convite a “todos nós, especialmente para os jovens, a não desperdiçar nossas vidas, mas a direcioná-las para o alto e transformá-las em obras-primas”. E acrescentou: “Todos nós juntos somos chamados a ser santos”.

Neste domingo (7/9), cerca de 70 mil fiéis saudaram Santo Carlo Acutis, o padroeiro da internet, na Praça São Pedro, no Vaticano Filippo Monteforte/AFP

Paróquia São Carlo Acutis

Uma igreja paulistana mudou de nome neste domingo, no bairro de Santo Amaro. A Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis passou a se chamar Paróquia Universitária São Carlo Acutis.

Na madrugada, cerca de 200 fiéis enfrentaram o frio de 15°C para acompanhar no telão a missa do Vaticano, que teve início às 5h do Brasil. Responsáveis pela igreja alegam que é a primeira do mundo dedicada a Acutis.

A estátua do primeiro santo millennial retrata o garoto de camisa polo, calça jeans, tênis e mochila nas costas. Nas mãos, um rosário, e no rosto, um sorriso.

A celebração foi presidida por Dom José Negri, bispo da Diocese de Santo Amaro. Ao som de aplausos e cercado de celulares, ele exibiu relíquia de São Carlo Acutis, um pequeno pedaço do corpo do jovem, guardado dentro de uma peça de prata.

Milagre brasileiro

Acutis foi beatificado em 2020 pelo papa Francisco após o Vaticano reconhecer o que foi considerado seu primeiro milagre: em 2013, o brasileiro Matheus Vianna, de 3 anos, curou-se totalmente de má-formação congênita no pâncreas após ter contato com uma camiseta de Acutis, em Campo Grande (MS).

O segundo milagre reconhecido, que o levou à canonização, foi a recuperação da estudante Valeria Valverde, da Costa Rica, que sofreu grave traumatismo craniano após cair de bicicleta em Florença, na Itália.

Com a filha desenganada, a mãe viajou até a Igreja Santa Maria Maior, em Assis (Itália), onde o corpo de Acutis está exposto, e pediu sua intercessão. Dias depois, a hemorragia desapareceu e Valeria se recuperou totalmente, surpreendendo os médicos.

Mario Bros e Pokémon

Nascido em Londres, em 1991, Carlo era filho dos italianos Andrea Acutis e Antonia Salzano. Diagnosticado com leucemia, morreu em 2006, aos 15 anos, na cidade de Milão, para onde a família se mudou quando ele tinha 3 anos. Levava uma vida normal, era fascinado pela internet, gamer e fã dos jogos Mario Bros. e Pokémon.

De acordo com os familiares, um dos primeiros sinais da atração do garoto pela fé se deu quando ele tinha 3 anos, com a morte do avô materno, Antonio Salzano. Carlo estava presente quanto Salzano recebeu a unção dos enfermos (antes conhecida como extrema-unção). Após a morte do avô, teria sonhado com o pedido da parte dele para que a família rezasse por sua alma.

Enquanto os pais trabalhavam, o menino ficava aos cuidados de babás estrangeiras, entre as quais uma irlandesa e outra polonesa, ambas católicas fervorosas, que ajudaram a saciar parte da sua curiosidade sobre temas religiosos. Fez a primeira comunhão aos 7 anos e passou a frequentar a missa. Levava os pais, que se tornaram praticantes também.

Ao chegar à adolescência, Carlo se tornou catequista e passou a se interessar por computadores, dominando linguagens básicas de programação e editando vídeos engraçados de seus animais de estimação.

Milagres eucarísticos online

O jovem foi webmaster de sites com temática religiosa e de caridade. Criou um portal que promovia o voluntariado e montou catálogo online de 187 milagres eucarísticos.



A doença que levou Acutis à morte foi rápida. Em 1º de outubro de 2006, procurou atendimento por causa da garganta inflamada e, ao longo de uma semana, apareceram sintomas mais graves, como sangue na urina. Depois de mais exames, os médicos concluíram que ele tinha uma forma incurável de leucemia. Carlo morreu em 12 de outubro. (Reinaldo José Lopes, Claudinei Queiroz e Jessica Maes/ Folhapress)





