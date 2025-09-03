Assine
overlay
Início Nacional

Agora na reserva, general alvo do bolsonarismo tem nova missão no governo

General Richard Nunes, que passou à reserva no final de julho, é o novo diretor-geral do centro que comanda o Sistema de Proteção da Amazônia

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
03/09/2025 06:00

compartilhe

Siga no
x
Agora na reserva, general alvo do bolsonarismo tem nova missão no governo
Agora na reserva, general alvo do bolsonarismo tem nova missão no governo crédito: Platobr Nacional

Recém-transferido à reserva do Exército, o general Richard Nunes ganhou uma nova missão no governo Lula. Ele foi nomeado nesta segunda-feira, 1º, como diretor-geral do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), cargo vinculado ao Ministério da Defesa. Ele vai substituir Rafael Pinto Costa, que passará a ser diretor-geral-adjunto.

O Censipam, agora comandado pelo general da reserva, é o responsável por planejar e coordenar ações do governo na Amazônia Legal e no espaço marítimo brasileiro, por meio do monitoramento com radares, estações meteorológicas e plataformas de coleta de dados.

Chefe do Estado-Maior do Exército até o final de julho, quando passou à reserva, Richard Nunes ficou conhecido por ter sido secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro durante a intervenção federal no estado, em 2018, no governo Michel Temer.

Nomeado por Walter Braga Netto a esse posto na intervenção, Nunes acabou se tornando alvo de ataques de bolsonaristas nos últimos anos por não ter aderido ao golpismo na caserna. Ele era um dos generais chamados pelos radicais de “melancia”, ou seja, verde por fora e vermelho por dentro.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay