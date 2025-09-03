Os fundos e gestoras da Faria Lima sob suspeita na operação que mirou PCC
Fundos de investimentos geridos na Faria Lima teriam sido usados para lavar dinheiro de organização criminosa ligada ao PCC
As investigações da Operação Carbono Oculto, deflagrada na quinta-feira, 28, esquadrinharam como atuava uma rede de fraudes tributárias, estelionato e lavagem de dinheiro cujos principais operadores seriam Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo” ou “João”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”. A organização criminosa, conforme o Ministério Público de São Paulo, movimentou R$ 8,4 bilhões, usou empresas da Faria Lima para lavar dinheiro e teria ligações com o PCC.
A apuração descobriu que Mourad atuava em toda a cadeia produtiva do setor de combustíveis: fabricação, refino, transporte, distribuição, armazenagem e venda ao consumidor. Depois de ter começado a atuar por meio de postos de combustíveis, a organização criminosa que seria liderada por ele comprou usinas de açúcar e álcool no interior de São Paulo e empresas como a fabricante Copape e a distribuidora Aster.
Para movimentar e lavar o dinheiro do esquema e expandi-lo, o grupo criminoso teria usado centenas de empresas em nome de laranjas, que operavam por meio de dezenas de fundos de investimentos e instituições de pagamento, como as fintechs BK Bank e a Bankrow. Foi nesse contexto que entraram na mira da Carbono Oculto gestoras de fundos como Reag Investimentos, Altinvest e BFL Administradora. O Banco Genial também é citado nas investigações. Desde que a operação foi deflagrada, as gestoras de fundos têm negado irregularidades e afirmado que colaboram com as investigações.
Fundos administrados por essas gestoras foram usados para ocultar participações em empresas dos criminosos, como a Copape e a Aster, e a propriedade de usinas sucroalcooleiras, veículos e outros imóveis.
No caso dos fundos de investimento usados pelo grupo de Mohamad Mourad, as investigações apontaram algumas características comuns: eles têm cotistas únicos, muitas vezes outros fundos de investimento, prática de “fundo sobre fundo”, o que contraria a praxe do mercado regular e dificulta a identificação do beneficiário final; apresentam falta de transparência sobre os cotistas junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM); têm uma composição de carteira de investimentos em empresas, imóveis e bens ligados a Mourad.
Veja abaixo os principais fundos de investimento e empresas sob suspeita:
BK Bank: segundo as investigações, a fintech era “amplamente utilizada” pela organização criminosa para movimentar e ocultar a origem de dinheiro ilegal por meio de “contas bolsões”. Nesse tipo de mecanismo, dinheiro proveniente de diversos clientes é depositado em uma única conta, o que permite que compensações financeiras sejam realizadas internamente, sem que os valores saiam da instituição de pagamento. A prática dificulta o rastreamento dos recursos. A apuração identificou que a BK recebeu R$ 17,1 bilhões de empresas da organização criminosa e distribuiu a elas R$ 17,7 bilhões. Foi alvo de mandado de busca e apreensão.
Fundo de Investimento Mabruk II: Gerido pela Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, teria sido usado para comprar duas usinas e debêntures de empresas do grupo de Mohamad Mourad. O Mabruk teve um fluxo de R$ 250 milhões com a fintech BK Bank. Foi alvo de mandado de busca e apreensão.
Fundo de Investimento Gold Style: Gerido pela Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, é ligado a Silvana Correa, companheira de Mourad. Foi alvo de mandado de busca e apreensão.
Fundo de Investimento Radford: Era administrado pelo Banco Genial e recebeu R$ 100 milhões de uma das usinas de Mohamad Mourad, a Itajobi, em Marapoama (SP), por meio da BK. O Genial renunciou à gestão do fundo após a Carbono Oculto.
Fundo de Investimento Participation: Tem como gestora a Altinvest Asset e teria sido usado pela organização criminosa sobretudo no contexto da compra e operação das usinas de açúcar e álcool, como a Usina Carolo, em Pontal (SP). Também tem conexões financeiras com a BK. Foi alvo de mandado de busca e apreensão.
Fundo de Investimento Location: Antes gerido pela Reag, e atualmente pela BFL, teria sido usado por Mohamad Mourad para comprar o controle da Copape e da Aster, com um aporte de R$ 54,3 milhões. Foi alvo de mandado de busca e apreensão.
Fundo de Investimento Locar: Sob administração da gestora BFL, tem em sua carteira de investimentos a Locar Locadora Ltda., empresa usada para ocultar a propriedade de veículos da organização criminosa. Foi alvo de mandado de busca e apreensão.
Fundos de investimento Zeus e Atena: Investigações apontam os dois fundos como partes do Grupo BSO (Brazil Special Opportunities), que investe na cadeia de combustíveis e teria relação com Mohamad Mourad. Conforme as apurações, o fundo Atena é o único cotista de uma empresa que controla a Liquipar Operações Portuárias, vencedora do leilão de um terminal do Porto de Paranaguá (PR).
Fundos de Investimento Zurich e Pompeia: Teriam sido usados para ocultar a propriedade de imóveis da organização criminosa, inicialmente ligados a uma empresa criada por um primo de Mohamar Mourad. Os dois fundos também tiveram dinheiro circulando por meio do BK Bank. Foram alvos de mandado de busca e apreensão.