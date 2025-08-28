Diários Associados: 100 anos de credibilidade e liderança em comunicação di

Completando um século de atuação, os Diários Associados se consolidam como um dos maiores e mais influentes grupos de comunicação do Brasil. Fundado em 1924 por Assis Chateaubriand, o conglomerado construiu uma trajetória marcada por credibilidade, relevância editorial e constante adaptação às transformações do mercado.



Hoje, o grupo está presente em plataformas digitais, jornais, rádios e televisão, alcançando milhões de pessoas todos os meses. Em Minas Gerais, reúne marcas que são referência na comunicação, como o Estado de Minas, Portal Uai, No Ataque, Sou BH e TV Alterosa.



Soluções comerciais multimídia com alcance nacional



Com presença consolidada no cenário digital brasileiro, os Diários Associados seguem entregando resultados de alto impacto para marcas e anunciantes. Segundo dados do Google Analytics (GA4 – 2º trimestre de 2025), a rede de sites do grupo registra mais de 125 milhões de usuários únicos e 215 milhões de visualizações de páginas por mês. Na medição da Comscore, ocupa a 2ª posição* nacional entre os maiores produtores de conteúdo na categoria News/Information, à frente de grandes nomes do setor.



Esse alcance expressivo se traduz em uma estrutura robusta de publicidade digital, com capacidade de entrega de mais de 770 milhões de impressões mensalmente. A audiência é especialmente forte em capitais estratégicas como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro — com a força da Rádio Tupi —, além de Brasília, com o Correio Braziliense.



Para o mercado publicitário, a entrega combina segurança de marca (Brand Safety) e assertividade. A parceria com a Navegg permite identificar e direcionar campanhas para perfis extremamente específicos, garantindo relevância e alta performance para os anunciantes.



O grupo também investe em branded content por meio de um estúdio próprio, com capacidade de produção multimídia para campanhas integradas que combinam vídeo, áudio, texto e redes sociais. Essa abordagem permite ampliar a presença das marcas de forma criativa, com storytelling de qualidade e distribuição inteligente.



"Nosso alcance nacional se converte em um inventário robusto e qualificado. Combinamos essa escala com ferramentas avançadas de segmentação e rígido brand safety, garantindo entregas seguras, relevantes e assertivas para nossos clientes", afirma Josemar Gimenez de Resende, presidente dos Diários Associados.



Tecnologia e inovação no centro da estratégia



O investimento constante em tecnologia é um dos pilares estratégicos dos Diários Associados. O grupo mantém um núcleo especializado no desenvolvimento de soluções e na implementação de ferramentas inovadoras, acompanhando de perto as principais tendências globais em comunicação e mídia.



Entre as iniciativas mais recentes, destaca-se a criação de plataformas de inteligência artificial e análise de dados aplicadas aos fluxos de produção e distribuição editorial, possibilitando experiências mais personalizadas para o leitor.



A combinação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados garante que o grupo esteja sempre à frente, oferecendo conteúdo com agilidade, qualidade e precisão, e reforçando seu papel como referência na transformação digital da mídia brasileira.



Tradição que se reinventa



A trajetória centenária dos Diários Associados prova que tradição e inovação podem caminhar juntas. Ao longo de 100 anos, o grupo construiu credibilidade e influência, mantendo a capacidade de se adaptar a novos hábitos de consumo de mídia e às demandas do mercado.



Com um portfólio diversificado, alcance expressivo e investimento permanente em soluções digitais e tecnológicas, os Diários Associados seguem como um importante protagonista da comunicação no Brasil e um parceiro estratégico para marcas que buscam relevância, conexão e impacto em diferentes públicos.



“Somos um grupo com tradição, mas que nunca deixou de se reinventar. Nossa redação, formada por profissionais reconhecidos em todo o país, produz matérias relevantes que ultrapassam as fronteiras do hiperlocal e alcançam diferentes públicos. Essa combinação entre capacidade de inovação e uso estratégico de novas tecnologias mantém os Diários Associados entre os maiores e mais influentes grupos de comunicação do Brasil”, reforça Resende.



*Comscore Multiplatform - Desktop e Mobile Categoria Notícias/Informações. Público Total - Usuários Únicos - Maio/2025 - Brasil.

