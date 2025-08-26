Assine
Uma viagem de formação para mulheres em Londres

Projeto reúne turismo e formação profissional para mulheres em viagem pela capital britânica

Guilherme Amado
Guilherme Amado
26/08/2025

Uma viagem de formação para mulheres em Londres
Uma viagem de formação para mulheres em Londres crédito: Platobr Nacional

A doutoranda Juliana Kaiser (à direita) e a planejadora financeira Luciana Ikedo (à esquerda) lançam, em outubro, a primeira edição do projeto Conexões pelo Mundo, que vai levar mulheres brasileiras a Londres para atividades ligadas a carreira, finanças e autoconhecimento.

Entre visitas a bairros da capital britânica, as participantes terão palestras sobre finanças e exercícios de mapeamento comportamental. Segundo as organizadoras, a ideia nasceu de experiências pessoais marcadas por barreiras de ascensão profissional. Hoje, Juliana e Luciana conciliam trajetórias acadêmicas e de mercado no Brasil e no exterior.

O roteiro prevê que cada participante produza um relato da viagem, que será reunido em livro coletivo.

“As mulheres merecem derrubar mais essa barreira em suas vidas”, contou Juliana à coluna.

guilherme-amado

