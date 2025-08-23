Corintiano fanático, Moraes vota contra o Corinthians em julgamento no STF
Moraes votou por rejeitar recurso do Corinthians contra decisão de Cristiano Zanin que havia negado suspender processo trabalhista milionário de jogador
compartilheSiga no
Conhecido pelo fanatismo corintiano — de usar caneca do Corinthians a frequentar jogos na NeoQuímica Arena e contribuir com a vaquinha para pagar o estádio do time — Alexandre de Moraes votou contra o clube do coração em um julgamento do STF nesta semana.
O ministro se posicionou por rejeitar um recurso do Corinthians contra uma decisão de Cristiano Zanin, que havia negado suspender um processo milionário de que o clube é alvo na Justiça do Trabalho. A ação trabalhista foi movida pelo atacante Gustavo Silva, conhecido como Gustavo Mosquito, ex-jogador do alvinegro.
Atualmente atuando pelo Jubilo Iwata, do Japão, Mosquito processou o Corinthians em 2024 por atrasos no pagamento de FGTS e direitos de imagem. O jogador conseguiu na Justiça a rescisão de contrato com o alvinegro. A decisão favorável ao atleta foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2).
Intimado pela Justiça do Trabalho a depositar R$ 8,3 milhões para garantir a execução provisória da decisão favorável ao jogador, o Corinthians acionou o STF em 18 de julho e pediu que o processo trabalhista fosse suspenso.
O clube alegava que parte dos valores que Mosquito disse ter a receber, por direitos de imagem, eram devidos a uma empresa da qual o jogador é sócio. Assim, o Corinthians apontou pejotização no caso e afirmou que a Justiça do Trabalho descumpriu uma decisão de Gilmar Mendes sobre o assunto. Isso porque, em abril, Gilmar mandou suspender todos os processos sobre pejotização nos tribunais, até que o STF decida sobre a licitude desse tipo de contrato.
Ao negar o pedido do Corinthians, no entanto, Cristiano Zanin afirmou não ter havido descumprimento dessa decisão de Gilmar Mendes.
O time de Alexandre de Moraes recorreu da decisão, mas Zanin manteve sua posição no julgamento virtual iniciado nessa sexta-feira, 22, na Primeira Turma do STF. Moraes, então, se alinhou ao colega contra o recurso do Corinthians. Também vão analisá-lo Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.