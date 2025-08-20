Um clássico do jornalismo de guerra de volta às livrarias

“O inverno da guerra”, um clássico do jornalista Joel Silveira, ganhará uma nova edição em setembro, com posfácio inédito de Sérgio Augusto. Lançado originalmente a partir da experiência do então jovem repórter dos Diários Associados como correspondente da Segunda Guerra Mundial, o livro tornou-se referência do jornalismo literário brasileiro.

Escrita como um diário de bordo, a obra traz os bastidores da participação brasileira no conflito, que Silveira acompanhou na Itália entre 1944 e 1945. Com olhar atento às contradições da guerra, o autor registra a convivência com os pracinhas, a destruição da Europa e o cotidiano de tensão e coragem que marcou a campanha.

Foi no embarque para a Europa que Joel Silveira ouviu a famosa frase de Assis Chateaubriand, “Repórter não é para morrer, é para mandar notícias”.