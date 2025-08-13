Assine
overlay
Início Nacional

Governo sofre derrota em projeto ligado ao meio ambiente

A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou projeto de lei que regulamenta atividades econômicas em terras indígenas. O texto segue direto para o plenário da casa.

Publicidade
Carregando...
SS
Sônia Silva
SS
Sônia Silva
Repórter
13/08/2025 15:53

compartilhe

Siga no
x
Governo sofre derrota em projeto ligado ao meio ambiente
Governo sofre derrota em projeto ligado ao meio ambiente crédito: Platobr Nacional

Como havia adiantado a coluna, os governistas, minoria na comissão, não conseguiram barrar a aprovação do PL 6050/23, na votação ocorrida nesta quarta-feira, 13. Tampouco obtiveram votos suficientes para impedir a aprovação de requerimento de urgência, que determina o envio do texto diretamente ao plenário, sem passar por outras três comissões da casa: Agricultura, Infraestrutura e Constituição e Justiça.

Na tentativa de votação anterior, o PT havia pedido vistas do projeto, sob o argumento de que é preciso ampliar o debate e encontrar uma opção que respeite a posição e a autonomia das diversas comunidades.

Embora a proposta inclua a exigência de estudo e de consentimento das comunidades afetadas, bem como a participação dos indígenas nos lucros, há temor de que aumentem os riscos de impactos ambientais, problemas de saúde nas comunidades e episódios de violência.

Já os defensores do projeto afirmam que o intuito é transferir para os indígenas o direito de utilizar recursos para melhorar suas condições de vida.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay