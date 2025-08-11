Governo derruba edital de repasse de dinheiro a comunidades terapêuticas

O Ministério do Desenvolvimento Social decidiu, na terça-feira, 5, derrubar o edital de credenciamento para comunidades terapêuticas anunciado para 2025. Um dos centros que estava habilitado no edital foi denunciado por trabalho análogo à escravidão. Segundo o governo, o edital, entretanto, não foi cancelado devido à denúncia.

O edital estava em vigor desde 25 de junho deste ano e, agora, susta o repasse de dinheiro para diversas comunidades terapêuticas que estavam credenciadas. A decisão foi bem recebida por parlamentares do PSol ligados à luta antimanicomial.

A entidade incluída na Lista Suja do Trabalho Escravo, em outubro de 2024, foi a Comunidade Terapêutica Tenda do Encontro, em Juiz de Fora (MG). A lista é um cadastro do governo federal com nomes de pessoas e empresas responsabilizadas administrativamente por submeter trabalhadores ao trabalho escravo.

Após a denúncia, o Ministério do Desenvolvimento Social suspendeu, em julho, o vínculo com a Tenda do Encontro.

A coluna questionou o Ministério do Desenvolvimento Social sobre o motivo do cancelamento do edital, mas não houve resposta até a publicação da reportagem. O espaço continua aberto para manifestações.