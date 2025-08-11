Assine
overlay
Início Nacional

Governo derruba edital de repasse de dinheiro a comunidades terapêuticas

Comunidade terapêutica credenciada foi denunciada por trabalho análogo à escravidão, mas governo não informa sobre relação com o cancelamento

Publicidade
Carregando...
BL
Bruna Lima
BL
Bruna Lima
Repórter
11/08/2025 09:02

compartilhe

Siga no
x
Governo derruba edital de repasse de dinheiro a comunidades terapêuticas
Governo derruba edital de repasse de dinheiro a comunidades terapêuticas crédito: Platobr Nacional

O Ministério do Desenvolvimento Social decidiu, na terça-feira, 5, derrubar o edital de credenciamento para comunidades terapêuticas anunciado para 2025. Um dos centros que estava habilitado no edital foi denunciado por trabalho análogo à escravidão. Segundo o governo, o edital, entretanto, não foi cancelado devido à denúncia.

O edital estava em vigor desde 25 de junho deste ano e, agora, susta o repasse de dinheiro para diversas comunidades terapêuticas que estavam credenciadas. A decisão foi bem recebida por parlamentares do PSol ligados à luta antimanicomial.

A entidade incluída na Lista Suja do Trabalho Escravo, em outubro de 2024, foi a Comunidade Terapêutica Tenda do Encontro, em Juiz de Fora (MG). A lista é um cadastro do governo federal com nomes de pessoas e empresas responsabilizadas administrativamente por submeter trabalhadores ao trabalho escravo.

Após a denúncia, o Ministério do Desenvolvimento Social suspendeu, em julho, o vínculo com a Tenda do Encontro.

A coluna questionou o Ministério do Desenvolvimento Social sobre o motivo do cancelamento do edital, mas não houve resposta até a publicação da reportagem. O espaço continua aberto para manifestações.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay