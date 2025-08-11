Assine
overlay
Início Nacional

Avança no Senado PEC que dá à polícia científica exclusividade em perícia criminal

PEC que dará exclusividade de perícia às polícias técnicas pode ser votada em primeiro turno na nesta semana

Publicidade
Carregando...
SS
Sonia Silva
SS
Sonia Silva
Repórter
11/08/2025 02:05

compartilhe

Siga no
x
Avança no Senado PEC que dá à polícia científica exclusividade em perícia criminal
Avança no Senado PEC que dá à polícia científica exclusividade em perícia criminal crédito: Platobr Nacional

O Senado deve encerrar, nesta semana, o prazo de discussão e de apresentação de emendas para votação em primeiro turno da PEC 76/19, que inclui a polícia científica no rol dos órgãos de segurança pública, desvinculada das Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal.

O texto do relatório da senadora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, aprovado no ano passado, estabelece que “às polícias científicas dos Estados e do Distrito Federal, dirigidas por perito oficial de carreira da ativa do Estado ou Distrito Federal, incumbe, ressalvada a competência da União, exercer, com exclusividade, as funções de perícia oficial de natureza criminal”.

Leis dos Estados e do Distrito Federal deverão estabelecer a organização da polícia científica.

Parte dos Estados possui órgão de perícia separado da Polícia Civil, mas os autores da proposta – que tramita há seis anos no Senado — alegam ser necessária a padronização das normas. A intenção da PEC, destacam, é dar autonomia a essas polícias, responsáveis pela perícia oficial em investigações criminais, o que resultaria em provas periciais mais confiáveis e isentas. Para eles, é “desejável afastar o órgão de perícia do órgão investigador”.

Interlocutores no Senado dizem que a votação ocorrera sob a pressão de lobby de entidades representativas das polícias civis, que resistem à proposta. Alegam que o texto exclui categorias que já atuam na perícia oficial, além de gerar despesas públicas e ferir o pacto federativo.

O senador Nelsinho Trad, do PSD do Mato Grosso do Sul, busca as 27 assinaturas necessárias para apresentar a emenda que propõe retirar do texto a exclusividade das polícias científicas na perícia oficial de natureza criminal. Uma das justificativas do senador é a de que a limitação pode concentrar poder em um único grupo, criando riscos de ineficiência e abuso. A emenda seria apreciada no plenário.

A penúltima e quarta sessão de discussão em plenário estava prevista para quarta-feira, 6, mas, em virtude das manifestações da oposição, precisou ser cancelada.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay