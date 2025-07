Lula transfere três generais de quatro estrelas à reserva

Lula oficializou nessa quarta-feira, 30, a transferência para a reserva remunerada de três generais de Exército, patente mais alta da Força, conhecida como quatro estrelas.

Deixam a ativa a partir desta quinta-feira, 31, os generais Richard Nunes (foto acima), chefe do Estado-Maior do Exército, conhecido por ter sido secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro durante a intervenção federal no estado, em 2018; João Chalella Júnior, chefe do Departamento-Geral do Pessoal; e Achilles Furlan Neto, que chefiava o Departamento de Ciência e Tecnologia.

Com a aposentadoria do trio, Lula também promoveu à quarta estrela três generais de Divisão, previamente indicados pelo Alto Comando do Exército: Luiz Gonzaga Viana Filho, Alcides Valeriano de Faria Júnior e Luís Cláudio de Mattos Basto.