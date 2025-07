Situação de Melhem se agrava e ele vira réu pela segunda vez

O ex-diretor do departamento de Humor da TV Globo, Marcius Melhem viu se agravar nos últimos dias sua situação na Justiça. Ele se tornou réu em uma segunda ação penal na Justiça do Rio de Janeiro. Em decisão do último dia 22 de julho, a juíza Juliana Benevides aceitou a acusação por violência psicológica e perseguição de Melhem e do jornalista Ricardo Feltrin contra quatro mulheres.

Elas acusaram Melhem e Feltrin de terem disseminado “comentários públicos constrangedores e desqualificadores das vítimas e testemunhas”, depois de virem à tona denúncias de assédio contra o ex-diretor da Globo, feitas pela atriz Dani Calabresa e um grupo de mulheres com quem ele trabalhou na emissora.

Antes desse caso, Marcius Melhem já havia sido colocado no banco dos réus em agosto de 2023, por suposto assédio sexual contra três mulheres. Esse processo trata das atrizes Ana Carolina Portes e Georgiana Góes, que denunciaram Melhem publicamente, e uma terceira vítima, que teve a identidade preservada.