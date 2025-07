O novo chefe da divisão da PF que combate fraudes no INSS

A Polícia Federal definiu o novo chefe da divisão da corporação voltada ao combate de crimes previdenciários, a exemplo das bilionárias fraudes do INSS que lesaram aposentados e pensionistas com descontos indevidos.

O delegado Guilherme Figueiredo Silva foi designado na terça-feira, 22, para comandar a Dprev, como a divisão é conhecida. A nomeação foi assinada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

No início do mês, quando ainda ocupava o cargo de chefe da Divisão de Análise de Informações Previdenciárias da PF, Figueiredo participou de uma reunião da cúpula da corporação com o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, sobre fraudes previdenciárias.

O delegado vai substituir no posto Luís Eduardo Melo de Castro, que no mês passado foi nomeado delegado regional executivo da Superintendência da PF na Paraíba.

Como mostrou a coluna, Castro assumiu o cargo após ter sido convidado pelo novo superintendente da corporação no estado, Carlos Henrique Oliveira de Sousa. Quando foi deflagrada a Operação Sem Desconto, que mirou as fraudes do INSS, Sousa foi o responsável por coordenar as investigações.