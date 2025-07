PF prende americano foragido da Interpol que trabalhava como guia de turismo em SC

A Polícia Federal prendeu em junho, em Florianópolis, um americano acusado nos Estados Unidos por tráfico e posse de drogas, que estava na lista vermelha de foragidos da Interpol. Duane Dylan Starkey (fotos acima e abaixo), de 41 anos, foi preso por ordem de Flávio Dino, no âmbito de um pedido de Prisão Preventiva para Extradição feito em abril ao STF pelos EUA.

Starkey trabalhava como guia turístico na capital catarinense e vivia ao menos desde 2022 no bairro Ingleses. Ele é conhecido entre amigos e turistas como Thor, pela semelhança com o personagem da Marvel. A prisão foi ordenada por Dino em 28 de abril e feita pela PF em 12 de junho, quando o americano foi encaminhado à Penitenciária de Florianópolis.

Em setembro de 2016, segundo a Interpol, a polícia de Citrus Springs, na Flórida, encontrou na casa de Duane Starkey diversos tipos de drogas, além de balanças, sacolas e uma pistola. Ele foi preso na ocasião e acabou sendo solto sob fiança, mas não compareceu à audiência de acusação, em novembro de 2016, e teve a prisão decretada pelo juiz do condado de Citrus.

Starkey foi acusado formalmente na Justiça por crimes de tráfico de oxicodona, posse de maconha com intenção de venda e posse de cocaína, LSD, psilocibina, suboxona, tramadol, carisoprodol, hidrocodona, nortestosterona, anfetamina, alprazolam, metilfenidato e clonazepam. Também foi acusado de posse de arma por pessoa condenada por crime — Starkey já havia sido sentenciado no estado do Colorado em 2007, por fugir de uma abordagem policial.

Ao ser preso em Florianópolis, em junho, o americano tentou resistir à PF e precisou ser algemado. A defesa dele pediu a Dino que a prisão preventiva seja substituída por liberdade provisória ou medidas cautelares. O ministro ainda não decidiu a respeito, mas a PGR já se manifestou contra essa solicitação e defendeu que ele siga preso para extradição.

Na agência de turismo onde atuava como guia em passeios por Florianópolis e região, Starkey tinha o trabalho elogiado, sobretudo por turistas estrangeiros. “Thor foi excelente conhecendo os melhores pontos turísticos, vistas, história e o que o Brasil oferece”, escreveu um austríaco em outubro de 2024. “Thor deu muitas explicações e fez o passeio ser seguro e interessante”, elogiou uma alemã em novembro.

O americano, agora preso pela PF, curiosamente aparece em uma das fotos publicadas no perfil da Embratur (Empresa Brasileira de Turismo) no Instagram, feita em 10 de maio de 2024, em alusão ao Dia do Guia de Turismo. Veja abaixo a postagem: