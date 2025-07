Mega-Sena 2892: confira quanto rende o prêmio de R$ 36 milhões

A Caixa Econômica Federal vai sortear, nesta quinta-feira (22/7), às 20h, um prêmio estimado em R$ 36 milhões no concurso 2892 da Mega-Sena. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar o sorteio.

Como a Taxa Selic está atualmente em 15% ao ano, se um apostador ganhar o prêmio sozinho e aplicar todo o dinheiro na caderneta de poupança, ele receberá R$ 243 mil de juros no primeiro mês.

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2891, sorteada nessa terça-feira (22/7). Com isso, o prêmio desta quinta é de R$ 36 milhões. A Mega-Sena 2891 teve as seguintes dezenas sorteadas: 19 - 24 - 26 - 34 - 35 - 54.