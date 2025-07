‘EUA entragaram bomba atômica à milícia carioca’, diz ministro do STF

Um indignado ministro do Supremo Tribunal Federal debochou neste sábado sobre a decisão dos Estados Unidos de suspenderem os vistos de sete integrantes da Corte. Foram atingidos pela medida os ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flavio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes .

Disse esse ministro à coluna, sob reserva:

“É assustador pensar que essa gente tem influência sobre a bomba atômica. Os EUA entragaram a bomba atômica à milícia carioca”.

No STF, de maneira geral, a medida não foi recebida com perplexidade, embora tenha gerado indignação. Nenhuma medida americana, até agora, fez os ministros mudarem a disposição de seguir normalmente com o processo de Bolsonaro — e sua condenação nos próximos meses.