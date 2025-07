Com autoridades do meio jurídico, Mariana Ferrer defende TCC no curso de direito

A ex-influenciadora digital e ex-modelo Mariana Ferrer transformou as agruras por que passou, da violência sexual à institucional, em um estudo para sua conclusão do curso de direito. O trabalho, intitulado “Estupro simbolicamente como crime de guerra à luz do caso Mariana Ferrer” recebeu nota 10 no Mackenzie.

A apresentação do TCC, na quarta-feira, 2, teve um público de peso, com nomes como o da ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar; Luciana Rocha, juíza auxiliar da Presidência do CNJ; Ubiratan Cazetta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR); e Vanja Andréa Santos, presidente da União Brasileira de Mulheres (UBM).

A banca examinadora teve Reinaldo Rossano Alves, defensor público do Distrito Federal e coordenador do Núcleo de Execuções Penais; a delegada aposentada e advogada Eneida de Britto Taquary; e Catharina Taquary Berino, doutora em direito e membro do Observatório das Múltiplas Violências Contra a Mulher da OAB no DF.

Mas foi uma presença remota que marcou o evento. Em videoconferência, Maria da Penha defendeu o estudo de Mari Ferrer e destacou sua luta por justiça. As duas mulheres dão nomes a leis de proteção às mulheres.

Maria da Penha deixou um recado:

”Não desistam. A justiça pode parecer distante. Muitas vezes ela é. Mas ela também pode ser conquistada com coragem, com rede de apoio, com denúncia, com mobilização. Não se cale, procure ajuda.”