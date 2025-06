Comentarista da GloboNews pede desculpas após questionamento sobre guerra

A jornalista Eliane Cantanhêde, comentarista da GloboNews, pediu desculpas públicas no último domingo (22/6) após a forte repercussão negativa de uma fala feita durante o programa Em Pauta, na última sexta-feira (20/6). A declaração, relacionada ao conflito entre Israel e Irã, foi interpretada por muitos como insensível diante da gravidade da situação no Oriente Médio.

Durante uma conversa ao vivo com o correspondente Jorge Pontual, Cantanhêde questionou a diferença de impacto entre os mísseis disparados por Israel e os do Irã. "Por que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel não matam ninguém?", perguntou ao vivo.

A fala gerou críticas imediatas nas redes sociais, com internautas e especialistas apontando que o comentário soava como uma cobrança por mais mortes em território israelense - interpretação que a jornalista negou de forma enfática em publicações posteriores.

Confira a pergunta na íntegra:

"Olha, Pontual, eu tenho uma pergunta de leiga e não sei se você vai ter condições de responder. Mas é o seguinte: por que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali. Tem 23 feridos daqui, 40 dali... Feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender porque nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém".

No sábado (21/6), Eliane já havia recorrido às redes sociais para esclarecer sua intenção, afirmando que buscava compreender as diferenças entre os sistemas de defesa dos dois países e não minimizar as vítimas ou sugerir qualquer afinidade por atos de violência.

Já no domingo, Cantanhêde foi além e admitiu que sua colocação foi infeliz. "Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam meu pensamento, pelo que peço desculpas", escreveu em uma publicação no X. O pedido de desculpas também foi lido ao vivo na programação da GloboNews.

O conflito

A declaração polêmica aconteceu em um contexto de escalada de tensão entre Israel e Irã, que têm protagonizado trocas de ataques diretos e indiretos nas últimas semanas, com impactos humanitários significativos.

Eliane Cantanhêde

A carioca Eliane Cantanhêde é um dos nomes de maior peso entre os comentaristas políticos da televisão brasileira e tem longa trajetória na cobertura de política nacional e internacional. Já trabalhou em veículos como O Globo, Veja, Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil e Folha de S.Paulo. Atualmente é colunista de O Estado de S. Paulo; comentarista do programa Em Pauta, da GloboNews; e faz análises diárias no Jornal Eldorado, da Rádio Estadão, onde mantém o podcast Eliane Cantanhêde Responde.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice