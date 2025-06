Mega-Sena acumula e vai a R$ 51 milhões; 6 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2872, sorteadas nesta quinta-feira (5/6). Com isso, o prêmio, que era de R$ 44 milhões, acumulou, e a estimativa é que chegue a R$ 51 milhões no próximo sorteio, no sábado (7/6).

A Mega-Sena 2872 teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 23 - 32 - 34 - 35 - 57. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça.



Oitenta e três apostas acertaram a quina e vão receber R$ 37.891,21, cada. Seis dessas apostas são de Minas Gerais: uma de Belo Horizonte, uma de Divinésia, uma de Ipatinga, uma de Patos de Minas, uma de Perdões e uma de Rio Paranaíba.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.