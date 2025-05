Mulher morre após ser agredida e arrastada por carro pelo ex-marido no interior de SP

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 46 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (12) após ser espancada e arrastada por um carro conduzido pelo ex-marido, em São José do Rio Preto (a 438 km de São Paulo). O suspeito, Aguinaldo dos Santos Machado, 51, foi preso e deve responder por feminicídio.

O ex-marido foi encaminhado à carceragem da Deic (Divisão Especializada em Investigações Criminais). Ele ainda não tinha defesa constituída até o fim da tarde desta segunda, conforme a Polícia Civil. Ao ser preso, segundo policiais, ele ficou em silêncio.

Quando estava hospitalizada, Alessandra Gonçalves Muniz Machado relatou à polícia que teve um relacionamento com Aguinaldo por 27 anos, e tiveram três filhos, mas recentemente pediu a separação pois o homem vinha fazendo uso frequente de álcool e cocaína.

O homem também teria quebrado diversas imagens de umbanda de Alessandra.

Na noite de sábado (10), ainda segundo o relato, ela pediu para que Aguinaldo devolvesse alguns pertences que estavam com ele. O casal conversava dentro do carro em frente à casa dela, quando começou uma discussão.

Alessandra teria pegado uma garrafa de bebida que estava dentro do carro e jogado na rua. Aguinaldo, então, teria passado a agredi-la com socos e chutes.

Vítima precisou levar ponto nas mãos após ser arrastada por carro, em Nipoã (SP) Arquivo Pessoal

Um vizinho, ainda segundo o registro policial, presenciou as agressões e pediu para que o homem parasse. Alessandra chegou a descer do veículo, mas teria se aproximado novamente do carro, ficando com a mão presa na porta. Nesse momento, o homem arrancou com o veículo, arrastando a vítima pela rua.

"Em dado momento, ela acabou ficando presa no veículo. Não sabemos se ela tentou voltar para dentro do carro ou se foi no momento em que ela descia. Ela prestou depoimento enquanto era atendida pela equipe médica e alguns detalhes acabaram não ficando claros", afirma a delegada Mariana Alves Machado Nascimento.

Alessandra foi arrastada por alguns metros. Quando o veículo passou por uma lombada, a mão dela se soltou do carro e a vítima caiu e bateu a cabeça na rua. Na sequência, o homem fugiu do local.

A mulher foi socorrida por familiares com diversos ferimentos nas mãos, braços, pernas e no rosto e foi levada para a Santa Casa, consciente. A equipe médica acionou a Polícia Civil e foi pedida uma medida protetiva de urgência.

No entanto, o estado de saúde de Alessandra piorou. Ela foi encaminhada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e morreu na madrugada desta segunda.

Aguinaldo foi preso na noite de domingo (11), quando estava na casa da vítima. A investigação também vai apurar se houve intolerância religiosa.

Casos semelhantes já aconteceram com outras mulheres no interior de São Paulo. Em 2022, uma mulher de 30 anos foi amarrada a um carro e arrastada por cerca de 50 metros, em Nipoã. O suspeito do crime, o ex-namorado, foi preso na época por tentativa de feminicídio.

Em 2016, o empresário Pablo Russel Rocha foi condenado a 24 anos de prisão por ter arrastado por dois quilômetros e matado a garota de programa Selma Heloisa Artigas da Silva, a Nicole, em 1998, em Ribeirão Preto.