Influenciadoras Virgínia Fonseca e Adélia Soares vão à CPI das Bets

A influenciadora digital Virgínia Fonseca e a advogada Adélia Soares vão prestar depoimento à CPI das Bets na próxima semana, nos dias 13 e 14 de maio. As oitivas foram aprovadas no final do ano passado com um pedido da relatora da Comissão, a senadora Soraya Thronicke, do Podemos do Mato Grasso do Sul.

Thronicke, que na semana passada deu voz de prisão a um empresário que, supostamente, prestou falso testemunho, justificou a audiência com Virgínia por sua participação publicitária em plataformas de apostas online. Já a advogada Adélia Soares, que também é influenciadora, foi chamada para explicar como funcionam, juridicamente, essas plataformas. Virgínia Fonseca tem 53,4 milhões. Adélia tem 2,3 milhões de seguidores no Instagram.

A CPI estima que estejam em funcionamento cerca de 3 mil empresas de apostas. Os parlamentares se concentram em 150 firmas desse tipo. Na semana passada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou a CPI por mais 45 dias, mas um requerimento de Thronicke, ainda não apreciado, pede que a prorrogração seja de 130 dias.