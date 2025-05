STF liberta turco naturalizado brasileiro

O ministro do STF Flávio Dino decidiu libertar nesta quinta-feira, 8, o empresário turco naturalizado brasileiro Mustafa Göktepe, preso na semana passada por um pedido de extradição do ditador da Turquia, Recep Erdogan. A decisão foi tomada, segundo a decisão de Dino, com a “nova informação do Ministério da Justiça de ser o extraditando brasileiro naturalizado desde 2012”.

O Ministério da Justiça havia errado na primeira informação sobre o empresário, afirmando que ele não era naturalizado. O Ministério corrigiu o erro em novo documento e afirmou que Mustafa é cidadão naturalizado desde 2012. A denúncia de Erdogan contra Mustafa, que tem esposa brasileira e duas filhas nascidas no país, é de 2017, cinco anos depois da naturalização.

Na quarta-feira, a PGR já havia se manifestado a favor do empresário, que é acusado de apoiar um movimento de oposição a Erdogan. No Brasil, Mustafa é dono de restaurantes e lidera grupos de diálogo inter-religioso, tendo sido defendido, na ação do STF, por líderes de entidades cristãs e judaicas.

“O ministro Flávio Dino fez justiça com a revogação da prisão. Seguiremos com a defesa e temos confiança que, ao final, a extradição pedida pelo governo turco será negada por se tratar de perseguição política para submissão a tribunais de exceção e violações de direitos fundamentais”, afirmou o advogado de Mustafa, Beto Vasconcelos.