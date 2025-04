Agência de Desenvolvimento Industrial investirá R$ 19 milhões em festival de inovação

Um laboratório de realidade aumentada deve ser um dos atrativos do festival de tecnologia e inovação Curicaca, anunciado nesta terça-feira, 29, em Brasília, pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O laboratório é da Vale, companhia que será uma das parceiras da agência no evento, que foi lançado com a presença da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos.

Segundo o presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, a agência tem um orçamento de R$ 19 milhões para o festival, que terá atividades em Brasília e outras capitais do país a partir de maio, com a realização, de 7 a 11 de outubro, de eventos múltiplos em dez regiões administrativas do Distrito Federal. No entanto, Cappelli afirmou que a expectativa é que, a exemplo da Vale e de outras empresas, como a Petrobras, a agência consiga reduzir esses custos.

Com o nome de um pássaro do cerrado, o festival Curicaca é inspirado pelo South by Southwest (SXSW), que ocorre anualmente em diversos locais de Austin, no Texas. A ideia é reunir de estudantes a CEOS de empresas brasileiras e internacionais para discutir modelos e produtos de tecnologia e inovação. Os espaços terão palestras, oficinas, apresentação de produtos e ambiente para a realização de negócios.

A expectativa da ABDI é de, em todo o período, reunir um público de 100 mil pessoas.