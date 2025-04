Lotofácil 3371: aposta de Minas ganha quase R$ 2 milhões

Uma aposta de Iturama, no Pontal do Triângulo, acertou as 15 dezenas do concurso 3371 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira (17/4), e ganhou R$ 1.926.398,67.



Em Minas Gerais, mais 20 apostas acertaram 14 dezenas e levaram, cada uma, R$ 1.795,21.



As dezenas sorteadas nesta quinta, no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 06 - 07 - 08 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24.

O próximo sorteio, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, será realizado neste sábado (19/4).



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima de R$ 2.112,00 só podem ser sacados no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 serão realizadas no prazo mínimo de dois dias após o comparecimento do ganhador à agência.

Quem apostar pela internet pode optar por receber pelo app Mercado Pago, com limite líquido de R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00). Caso prefira ir a uma lotérica, será necessário levar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis dígitos, gerado no portal Loterias Caixa, válido por 24 horas.