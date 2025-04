Livro detalha os sete dias do julgamento de Flordelis

Condenada a 50 anos de prisão por matar o marido, a ex-deputada Flordelis nunca foi boa em chorar. Tanto que um dos jurados que a condenaram, em 13 de novembro de 2022, perguntou se aquele choro diante da juíza era real. Ela se ofendeu e recebeu a sentença em lágrimas, de mãos dadas com os parentes, rezando.

O jornalista Paulo Sampaio estava ali, no Fórum de Niterói, para pegar cada minuto daquele julgamento que se arrastou por sete dias. “Eu costumo dizer que é uma crônica grande mesmo, mas não só do julgamento. Uma crônica do Brasil, um retrato daquele momento”, contou o escritor à coluna, sobre “O julgamento de Flordelis: a história de uma família brasileira”, que será lançado em maio pela editora Todavia.

Ex-deputada e pastora, Flordelis chocou o país ao matar o marido e também pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. O crime envolveu a família, a política, o dinheiro e a religião. Todos esses elementos, com inúmeros personagens, foram levados ao tribunal. E, no livro, Paulo Sampaio vai tecendo a história que desencadeou no julgamento, dando luz a todos os personagens.

Paulo Sampaio observa das roupas ao comportamento de cada um daqueles personagens, as brigas, as contradições, os irmãos sendo jogados uns contra os outros, a destruição da reputação da vítima, que não estava ali para se defender. Uma história de dinheiro e poder que faz inveja a qualquer novelista ficcional.

“Transformada pela dor e o sofrimento, a personagem que Flordelis encarnava agora exibia uma atitude maníaca, com gestos agitados e olhar assustadiço; ocasionalmente, a título de choro, empreendia uma tremedeira com a cabeça. Nos momentos em que as testemunhas de acusação faziam relatos sobre os planos dela e de seus colaboradores para matar o pastor, Flordelis tapava os ouvidos com as mãos e mexia os pés nervosamente, com as pernas cruzadas”, descreveu o autor, repórter há 40 anos, com passagens por Folha de S.Paulo, Estado de S. Paulo, Veja, Elle, UOL e Glamurama.

“O julgamento de Flordelis: a história de uma família brasileira” chega às livrarias em meados de maio e, em junho, Paulo Sampaio faz o lançamento, primeiro em São Paulo.