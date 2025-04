Bia Lessa prepara pavilhão do Brasil no Japão

Com assinatura da diretora Bia Lessa, o pavilhão brasileiro na Expo 2025, que reúne países de todo o mundo em Osaka, no Japão, chamou a atenção do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba.

O presidente da Apex, Jorge Viana, contou que, na reunião com Lula na semana passada, o primeiro-ministro elogiou o conceito do pavilhão brasileiro, que tratará de sustentabilidade, segurança alimentar e meio ambiente.

Guardado a sete-chaves, o design de Bia Lessa (na foto, no Japão) conta com uma floresta inflável. Viana disse querer guardar segredo para causar impacto na exposição, considerada uma das mais importantes do mundo. A Expo 2025 acontece de 13 de abril a 13 de outubro.