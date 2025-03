MP pede que TCU investigue obra da Infraero em Paranavaí

O Ministério Público Federal pediu uma investigação ao Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o presidente da Infraero, Rogério Barzellay, ter liberado uma obra de R$ 30 milhões para o aeroporto de Paranavaí (PR), cidade que tem menos de 100 mil habitantes. A pequena cidade é base eleitoral do deputado Tião Medeiros, do PP, que é chefe da mulher de Barzellay, Kênia Gondim.

O caso foi revelado pelos jornalistas Roseann Kennedy e Eduardo Barretto, da Coluna do Estadão. O pedido de investigação foi proposto nesta segunda-feira, 31, por Lucas Rocha Furtado, subprocurador-geral do MP do TCU. Ele pede que o Tribunal de Contas apure se a escolha pelo aeroporto de Paranavaí atendeu aos critérios de fomento a aeroportos regionais, o que é defendido tanto pela Infraero quanto pelo deputado.

E, se forem confirmados indícios de patrimonialismo e de desvio de finalidade, o subprocurador-geral pede que as obras sejam suspensas.