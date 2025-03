Uso de opioides no Brasil aumentou 850% nos últimos dez anos

O número de brasileiros que já usaram de opioides com ou sem prescrição aumentou de 0,8% para 7,6% nos últimos dez anos, um avanço de 850%. O dado é de um levantamento inédito sobre uso de opioides feito pelo Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID), plataforma lançada pelo Ministério da Justiça nesta quarta-feira, 26.

As mulheres são protagonistas no uso de opioides no Brasil. Elas representam 3,7% do grupo de pessoas que já fizeram uso desse tipo de medicamento. Nos últimos dez anos, o consumo de opioides subiu de 1% para 8,8% entre as mulheres.

Como revelou a coluna na série de reportagens “Mundo da Dor”, farmacêuticas que produzem opioides direcionaram seus esforços de vendas para países como o Brasil, onde havia pouca prescrição, depois das sanções sofridas nos Estados Unidos devido à crise sanitária causada pelo uso desses remédios.

O levantamento do Ministério da Justiça mostra que os esforços revelados pela coluna deram resultado.

A investigação “Mundo da Dor” também mostrou como essas farmacêuticas se aliaram a médicos e sociedades médicas especializadas em estudos da dor para promover o uso de opioides no Brasil.