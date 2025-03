Pará pede R$ 7,9 milhões ao governo Lula para prevenção de incêndios devido à COP 30

O governo do Pará pediu R$ 7,9 milhões ao governo Lula para combater incêndios na região amazônica do estado, tendo em vista a COP 30, que acontecerá em Belém em novembro deste ano. O pedido partiu da Secretaria de Segurança Pública em fevereiro.

A pasta estadual solicitou à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) um incremento de R$ 4,4 milhões em operações de combate a incêndios. Em 2024, a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI), ligada à Senasp, empregou R$ 3,3 milhões na Operação Protetor, que garantiu a presença de 60 bombeiros em áreas com focos de incêndio.

Para 2025, e devido à COP 30, o governo do Pará afirma necessitar de 120 bombeiros militares para atuar no combate aos incêndios no estado entre maio e dezembro. O custo estimado, segundo a Secretaria de Segurança Pública paraense, é de R$ 7,8 milhões.

O governo de Helder Barbalho, do MDB, também solicitou que o Ministério da Justiça disponibilize cem policiais e bombeiros, além de viaturas e equipamentos da Força Nacional, entre julho e novembro de 2025. O pedido inclui ainda cursos de capacitação em combate a incêndios ambientais, resposta a desastres, ações humanitárias e operação de drones.