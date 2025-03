Protesto em frente ao TJRJ defende catador de latas e… família Brazão

Um protesto nessa segunda-feira, 24, na frente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) pediu justiça por… Domingos e Chiquinho Brazão, Rivaldo Barbosa e Robson Calixto. Os quatro estão presos desde o ano passado por terem participado, segundo a Polícia Federal, do planejamento das mortes de Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes.

Chamaram a atenção entre as placas do protesto a presença de pessoas pedindo Justiça por Rafael Braga, catador de latinhas negro que foi preso e condenado nas jornadas de 2013. Braga foi falsamente acusado de carregar consigo um coquetel molotov.

Para o movimento negro, Rafael Braga virou um símbolo da seletividade penal. Na época, uma mobilização social tomou conta do Rio de Janeiro e do Brasil pela soltura do catador de latinhas.

Estavam entre as placas também pedidos de Justiça por Luiz Carlos Cancellier, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina que cometeu suicídio após ser acusado de desvio de dinheiro público em uma operação da PF em Santa Catarina.